В Берлине стартовали переговоры о прекращении огня в Украине

В Берлине стартует новый раунд переговоров по разрешению ситуации вокруг Украины. В немецкую столицу прибыли представители Соединенных Штатов Америки: спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер. Они встретятся с европейскими лидерами и украинской делегацией.

По данным СМИ, переговоры проходят в условиях повышенной секретности. Ожидалось, что глава киевского режима присоединится к ним 15 декабря, однако Владимир Зеленский уже приехал в Германию.

При этом украинская делегация будет представлена новым расширенным составом. В нее вошли премьер страны, глава Минэкономики, начальник Генштаба, а также сотрудники разведслужб. По словам Зеленского, это сделано из-за того, что в ходе встреч будет обсуждаться не только мирное разрешение конфликта, но и гарантии безопасности.