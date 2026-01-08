В Берлине возобновили электроснабжение после диверсии

В юго-западной части Берлина полностью возобновили поставки электроэнергии. Люди в разгар холодов жили без света, тепла и горячей воды более 5 суток. Из-за блэкаута скончалась пожилая женщина.

Власти предупреждают о кратковременных отключениях по всему Берлину. Граждан просят не использовать электроприборы, чтобы не перегружать сеть.

У простых немцев много вопросов: как получилось, что критически важная инфраструктура оказалась настолько уязвима. А леворадикалы уже грозят новыми диверсиями. При этом канцлер до сих пор молчит, а мэр города в разгар блэкаута уехал на курорт играть в теннис.