В Бейруте проходят похороны Хасана Насраллы

Четыре израильских истребителя пролетели над Бейрутом, имитировав налет на город, в момент начала похорон лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Как заявил министр обороны еврейского государства, самолеты передают четкое послание: "те, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на страну, будут убиты". Также ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудары по Ливану сославшись на выявленную активность "Хезболлы".