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В Бейруте проходят похороны Хасана Насраллы
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2.52025-02-23T14:55:53.000000Z00
Четыре израильских истребителя пролетели над Бейрутом, имитировав налет на город, в момент начала похорон лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Как заявил министр обороны еврейского государства, самолеты передают четкое послание: "те, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на страну, будут убиты". Также ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудары по Ливану сославшись на выявленную активность "Хезболлы".
Лидер движения Хасан Насралла был убит в результате мощного израильского удара по его бункеру 27 сентября 2024 года. На его похороны прибыли десятки тысяч человек. Церемония проходит на крупнейшей спортивной арене Ливана.