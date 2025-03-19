В ближайшие дни в Эр-Рияде Россия и США обсудят прекращение огня в Украине

Технические команды США и России встретятся в ближайшие дни в Эр-Рияде для обсуждения прекращения огня в Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.

О подготовке российско-американской встречи в Саудовской Аравии заявил также спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Он назвал телефонный звонок Трампа и Путина позитивным, проактивным и ориентированным на результат.

Стив Уиткофф:

"Они согласовали дальнейший путь к условиям прекращения огня и к полному прекращению огня, которое будет обсуждаться в ближайшие дни. Я на самом деле думаю, что мы к этому придем через пару недель. Так что теперь дело за техническими вопросами, наша команда должна расставить точки над "i", и все заняты этим".