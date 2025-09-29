Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Британии за год ошибочно освободили из тюрем рекордное число заключенных

В Великобритании за год ошибочно освободили из тюрем рекордное число заключенных. С марта 2024-го по март 2025 года на свободе без оснований для этого оказались 262 человека. Часть из них покинула исправительные учреждения из-за бюрократических ошибок.

Других по ошибке включили в программу досрочного освобождения, инициированную правящей Лейбористской партией.

После публикации неутешительной статистики местными СМИ британский минюст объявил о создании специальной группы для исправления ситуации.

