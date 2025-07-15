В Брюсселе главы МИД Евросоюза обсудят ультиматум Трампа

15 июля в Брюсселе встречаются главы МИД стран ЕС. Обсуждают последние события в Украине, заявления Трампа по России, отправку вооружений Киеву. Особое внимание будет уделено и торговому противостоянию Европы и Вашингтона. Уже известно, что в ответ на 30-процентные пошлины Трампа ЕС может ввести свои - на поставки авиа- и автотранспорта, химической продукции и пластика, медустройств, электрооборудования, промышленных товаров и не только.