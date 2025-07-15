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В Брюсселе главы МИД Евросоюза обсудят ультиматум Трампа
Автор:Редакция news.by
15 июля в Брюсселе встречаются главы МИД стран ЕС. Обсуждают последние события в Украине, заявления Трампа по России, отправку вооружений Киеву. Особое внимание будет уделено и торговому противостоянию Европы и Вашингтона. Уже известно, что в ответ на 30-процентные пошлины Трампа ЕС может ввести свои - на поставки авиа- и автотранспорта, химической продукции и пластика, медустройств, электрооборудования, промышленных товаров и не только.
Как пишет Politico, ограничения могут заработать, если Вашингтон и Брюссель не смогут договориться. Очередной пакет санкций оценивается на общую сумму в 72 млрд евро.