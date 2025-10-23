В Брюсселе на саммите ЕС обсудят планы по Украине

В Брюсселе сегодня пройдет саммит ЕС, в ходе которого предполагается обсудить дальнейшие способы поддержки Украины Европой. Лидеры Старого Света объявили срочный сбор в связи с намерением Трампа провести переговоры с Путиным в Будапеште.



Несколько часов назад встреча в Венгрии была отменена, то ли перенесена, но саммит ЕС все-таки состоится. Стороны планируют обсудить выделение Киеву дополнительных кредитов (140 млрд евро на эти цели предполагается изъять из замороженных российских активов). Проблема в том, что руководство Бельгии требует распределить поровну все риски, ведь Россия подаст в суд и, возможно, конфискует европейскую собственность.



Между тем замороженные активы хранятся в основном именно в Брюсселе и без согласия Бельгии воспользоваться ими нельзя. На сегодняшнем саммите обсудят и европейский мирный план по Украине.