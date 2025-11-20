В Брюсселе соберутся обсудить мирный план Трампа

Для Брюсселя и стран ЕС предложения стали полной неожиданностью: в документе из 28 пунктов места Европе не оказалось. План предполагает завершение боевых действий, внеблоковость Украины, сокращение ее армии и отказ не только от Крыма, но и от Донбасса. При этом восстановлением Украины и разработкой залежей редкоземельных элементов займутся американцы.