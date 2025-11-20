3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
В Брюсселе соберутся обсудить мирный план Трампа
Автор:Редакция news.by
Главы МИД Евросоюза соберутся 20 ноября на экстренное совещание, чтобы обсудить новый мирный план Трампа по Украине.
Для Брюсселя и стран ЕС предложения стали полной неожиданностью: в документе из 28 пунктов места Европе не оказалось. План предполагает завершение боевых действий, внеблоковость Украины, сокращение ее армии и отказ не только от Крыма, но и от Донбасса. При этом восстановлением Украины и разработкой залежей редкоземельных элементов займутся американцы.
Мир на таких условиях, с европейской точки зрения, лишает войну смысла: поддержка Украины шла в расчете на восстановительные бюджеты, оружейные контракты и конфискацию российских активов. План Трампа всего этого просто не предполагает.