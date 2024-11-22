В Брюсселе тысячи бельгийцев протестуют из-за планов правительства сэкономить на пенсиях

В Брюсселе тысячи бельгийцев протестуют против планов будущего правительства сэкономить на пенсиях и социальных выплатах. Урезать бюджет хотят на 3 млрд евро ежегодно.

Инициатором этих непопулярных мер стал кандидат на пост премьер-министра, председатель ультраправой партии. Барт Де Вевер известен тем, что является ярым сторонником увеличения военных расходов.