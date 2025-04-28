В Бундестаге готовятся ко второму туру голосования по кандидатуре Мерца на пост канцлера ФРГ

Во время первого голосования Мерц набрал 310 голосов, а для избрания нужно 316. При этом против проголосовали 307 депутатов. Всего у Мерца есть две попытки, но результат первого тура - серьезный сигнал о нестабильности коалиции и слабой поддержке. Его уже призвала уйти в отставку лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Она также считает, что в Германии нужны новые парламентские выборы.