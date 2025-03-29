В Чехии объявлено ЧП: почва и озеро в Оломоуцком крае загрязнены токсичным бензолом

Более тысячи тонн ядовитого вещества взлетели на воздух еще 28 февраля. Грузовой поезд, перевозивший бензол, сошел с рельсов. Это и привело к утечке токсичного вещества и последующему возгоранию.



Шевелиться власти Чехии начали только сейчас. Ранее министр охраны окружающей среды заявил, что разлив бензола на северо-востоке Чехии стал крупнейшей подобной аварией в мире.