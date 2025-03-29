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В Чехии объявлено ЧП: почва и озеро в Оломоуцком крае загрязнены токсичным бензолом
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В восточной части Оломоуцкого края Чехии объявлено чрезвычайное положение. Озеро и почва загрязнены токсичным бензолом.
Более тысячи тонн ядовитого вещества взлетели на воздух еще 28 февраля. Грузовой поезд, перевозивший бензол, сошел с рельсов. Это и привело к утечке токсичного вещества и последующему возгоранию.
Шевелиться власти Чехии начали только сейчас. Ранее министр охраны окружающей среды заявил, что разлив бензола на северо-востоке Чехии стал крупнейшей подобной аварией в мире.