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В Чехии объявлено ЧП: почва и озеро в Оломоуцком крае загрязнены токсичным бензолом

В восточной части Оломоуцкого края Чехии объявлено чрезвычайное положение. Озеро и почва загрязнены токсичным бензолом.

Более тысячи тонн ядовитого вещества взлетели на воздух еще 28 февраля. Грузовой поезд, перевозивший бензол, сошел с рельсов. Это и привело к утечке токсичного вещества и последующему возгоранию.

Шевелиться власти Чехии начали только сейчас. Ранее министр охраны окружающей среды заявил, что разлив бензола на северо-востоке Чехии стал крупнейшей подобной аварией в мире.

бензолЧехияЧП