Чем дальше - тем больше разногласий в отношениях между Грузией и Евросоюзом. Членство страны в объединении под большим вопросом. ЕС ранее приостановил процесс евроинтеграции страны. Сейчас пригрозил и отменой безвизового режима. Страну призывают умерить свою "грузинскую мечту" и продолжают душить ограничениями.

От любви до ненависти всего два законопроекта?

После принятия парламентом Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении еврочиновники дали ясно понять: места в Евросоюзе для страны, не желающей навязывать своему народу радужную повестку, больше нет. Процесс вступления Грузии в объединение фактически приостановлен. ЕС призывал грузинские власти "одуматься" и вернуться на путь интеграции. Но не тут-то было.

Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии:

"Следующий - законопроект "Семейные ценности и защита несовершеннолетних". 84 - за, 0 - против. Законопроект принят в третьем чтении".

Семейные ценности для страны оказались дороже "демократических". И ожидаемо после такого "самовольного" поведения давление на Грузию усилилось. Глава европейской дипломатии Боррель призвал отменить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды: "Парламент Грузии принял законы "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", которые подрывают фундаментальные права людей и усиливают дискриминацию и стигматизацию".

Запад продолжает воздействовать на Грузию ограничениями и после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который иронично обнажил очевидность его присутствия.

США ввели санкции против главы Департамента МВД Грузии и его зама из-за (внимание!) разгона беспорядков. В Вашингтоне назвали действия полиции (после того как прозападные СМИ вывели толпы людей на улицы, а провокаторы устраивали стычки с полицией) "жестоким подавлением свободы слова".

Штаты также приостановили программу помощи Грузии более чем на 95 млн долларов. А Евросоюз теперь грозится приостановить "либерализацию" визового режима со страной, если она не вернется на путь "сближения с Европой".

Павел Герчинский, посол ЕС в Грузии:

"Евросоюз на высшем уровне президентов и премьер-министров выразил озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. Вместо реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, к сожалению, в последние месяцы было несколько событий, увеличивающих дистанцию между Грузией и ЕС".

Дипломат подчеркнул: Евросоюз будет наблюдать за процессами в Грузии, в том числе за проведением парламентских выборов 26 октября. А если они вдруг не будут демократичными и справедливыми, придется прибегнуть к санкциям.

К слову, грузинского премьера Кобахидзе исключили из списка приглашенных на прием Байдена. Вашингтон объясняет свое решение "антидемократическим поведением правительства Грузии", которое якобы свидетельствует о неуважении к воле грузинского народа. Но вот как раз таки воля грузинского народа Запад интересует в последнюю очередь.