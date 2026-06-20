В Эдинбурге мужчина с ножом напал на прохожих

В британском обществе усиливается межнациональная вражда из-за резонансных криминальных инцидентов. Очередной произошел в Эдинбурге. 5 человек пострадали в результате серии нападений, которые совершил местный житель, вооруженный огромным ножом.

Злоумышленник наносил удары по прохожим в разных частях города, начав с территории возле мечети. Также разбил окна в такси на заправке, устроил погром в магазине и пытался взломать дверь пиццерии. При этом он беспрепятственно перемещался по разным районам Эдинбурга. Когда его задержали, мужчина кричал, что "защищает страну".