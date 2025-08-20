Проясняется ситуация с тотальной перлюстрацией евровластями всей электронной переписки граждан. Дания, похоже, обеспечила продвижение этой инициативы: страна добивалась принятия законопроекта с 2022 года.



Теперь закон о доступе к личным сообщениям близок к принятию: его поддерживают 15 стран ЕС, против только три, 9 еще колеблются - в любом случае, теперь большинство за. Так называемый чат-контроль, то есть, требование ко всем социальным сетям проводить тотальное сканирование сообщений, могут принять уже 14 октября.



Сроки реализации пока неизвестны. Любопытно, что в Европе тотальный контроль за перепиской с целью борьбы с педофилией считают разумным. Единственные, кто против этого выступают, - американцы: они регулярно делают заявления с осуждением цензуры и полицейского контроля в Европе. В первую очередь потому, конечно, что большая часть соцсетей именно американская.