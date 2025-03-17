В ЕС не смогли утвердить пакет помощи Украине на 40 млрд евро

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются продвинуться в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время", - сказала она.

По словам Каллас, все министры понимали на заседании, что надо показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя. Однако она не стала уточнять, когда именно будет утверждена инициатива.

Глава евродипломатии также заявила о том, что ЕС ищет возможность присоединиться к переговорам по Украине, но пока ее не видит. "Мы обсуждаем такую возможность с различными партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о потенциальном участии сообщества в переговорах между Россией и США об урегулировании в Украине. "Но пока это не более чем челночная дипломатия, поскольку отсутствует стол переговоров (за который могли бы сесть представители ЕС. - Прим. БЕЛТА)", - отметила Каллас.

По ее словам, Евросоюз, в частности, пытается повлиять на американскую сторону, "озвучивая аргументы, которые может использовать Россия".