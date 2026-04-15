В ЕС не спешат принимать новых членов в сообщество

Евросоюз теперь боится принимать новых участников. Об этом сообщает издание Politico.

Больше всего еврочиновников пугает реакция общества. Мол, обсуждение расширения ЕС может усилить недовольство среди людей. И как итог - сыграть на руку правым партиям.

В некоторых странах боятся повторения дискуссии о "польском сантехнике", т. е. дешевой рабочей силе, которая заменит собой высокооплачиваемых работников в Западной Европе.

Впрочем, есть и другой экономический момент: новые, более бедные страны могут получать больше средств из бюджета ЕС, чем вносить, что также вызывает недовольство.

Отмечается, что расширение ЕС было в повестке дня саммита на Кипре, запланированного на конец апреля, однако теперь этот вопрос вряд ли будет вынесен.

