3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В ЕС не спешат принимать новых членов в сообщество
Автор:Редакция news.by
Евросоюз теперь боится принимать новых участников. Об этом сообщает издание Politico.
Больше всего еврочиновников пугает реакция общества. Мол, обсуждение расширения ЕС может усилить недовольство среди людей. И как итог - сыграть на руку правым партиям.
В некоторых странах боятся повторения дискуссии о "польском сантехнике", т. е. дешевой рабочей силе, которая заменит собой высокооплачиваемых работников в Западной Европе.
Впрочем, есть и другой экономический момент: новые, более бедные страны могут получать больше средств из бюджета ЕС, чем вносить, что также вызывает недовольство.
Отмечается, что расширение ЕС было в повестке дня саммита на Кипре, запланированного на конец апреля, однако теперь этот вопрос вряд ли будет вынесен.