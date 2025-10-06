В ЕС обвинили Тбилиси в подавлении инакомыслия

Евросоюз ожидаемо не удержался от критики выборов в Грузии. Глава евродипломатии Каллас и еврокомиссар Кос заявляют, что голосование проходило в обстановке повсеместного подавления инакомыслия и не было конкурентным, потому что оппозиция в выборах участвовать отказалась.

В совместном заявлении они требуют от властей страны обеспечить гражданам свободу собраний и призывают все стороны воздержаться от насилия. При этом чиновники утверждают, Евросоюз и его посол в Грузии не имеют отношения к организации беспорядков в Тбилиси.