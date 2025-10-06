3.69 BYN
В ЕС обвинили Тбилиси в подавлении инакомыслия
Евросоюз ожидаемо не удержался от критики выборов в Грузии. Глава евродипломатии Каллас и еврокомиссар Кос заявляют, что голосование проходило в обстановке повсеместного подавления инакомыслия и не было конкурентным, потому что оппозиция в выборах участвовать отказалась.
В совместном заявлении они требуют от властей страны обеспечить гражданам свободу собраний и призывают все стороны воздержаться от насилия. При этом чиновники утверждают, Евросоюз и его посол в Грузии не имеют отношения к организации беспорядков в Тбилиси.
Как известно, в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Правящая партия "Грузинская мечта" во всех муниципалитетах победила. На этом фоне в столице страны прокатились беспорядки - митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента. Пострадали 32 сотрудника правоохранительных органов и 6 участников протестов. Президент Грузии заявил, что беспорядки организованы Западом.