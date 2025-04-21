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В Эстонии введут ограничения ко Дню Победы. Нарушителей ждет арест или штраф
В Эстонии запретили связанную с Россией и СССР символику на 9 Мая. Также в стране запрещены публичные демонстрации, шествия, митинги и выступления в период с 8 по 10 мая. Ограничения будут действовать в Таллине и других регионах.
В эти даты полиция будет работать в усиленном режиме. Нарушителям грозит арест или штраф в размере более 2 тыс. евро.
Кроме того, к ответственности будут привлекаться люди, помогающие в организации шествий или призывающие к ним.