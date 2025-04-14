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В Европе сорвалось назначение переговорщика по Украине
В Европе сорвалось назначение переговорщика по Украине. "Процесс остановился, разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет, причины разные", - сообщает источник агентства ТАСС.
Еще в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз пока не может найти формат для участия в мирных переговорах по Украине. При этом Каллас успела заявить, что она сама является "оптимальным человеком" для этой роли.
Ходили слухи, что на роль мирного переговорщика претендует и Президент Франции Макрон. Но пока, как видим, процесс поставлен на стоп.
Сегодня же Еврокомиссия вообще выступила с предложением полностью экономически интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления страны в союз. Такую информацию озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.