В Европе вновь звучат призывы отправить войска в Украину
Как сообщает газета Die Zeit, Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, в ходе выступления в Европарламенте призвал страны объединения разместить свои войска в Украине под флагом ЕС. По его мнению, таким образом "солдаты с европейским флагом на форме поспособствуют обеспечению мира". При этом Вебер, похоже, даже не задумывается о том, что экспансия НАТО на восток является одной из ключевых первопричин украинского кризиса. Впрочем, Вебер не единственный европолитик, который ставит во главу угла что угодно, только не интересы граждан.
А жители Старого Света тем временем вынуждены серьезно экономить. Согласно недавнему опросу, проведенному в 23 странах, 75 % европейцев заявили, что им пришлось существенно сократить расходы за последний год, чтобы вовремя погасить ипотеку. От отпуска отказались 37 % граждан ЕС, от покупки одежды - 29 %, а 13 % - от товаров первой необходимости.