В Европе зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

В Европе замечен резкий рост количества заболевших корью. Причиной называют недостаточный охват вакцинацией. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание "Известия" и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По данным ВОЗ, число случаев заболевания корью в Европе и Центральной Азии достигло самого высокого уровня за последнюю четверть века, увеличившись более чем вдвое в период с 2023 по 2024 год, поскольку показатели вакцинации не смогли восстановиться до допандемического уровня", - говорится в публикации.

Уточняется, что в 2024 году количество случаев заболевания корью достигло почти 149 тыс. Такие показатели были зафиксированы из-за недостаточного охвата вакциной от кори в странах региона. Отмечается, что в 2019 году вакцину от кори, паротита, краснухи получили 92 % детей в регионе, а в 2024 году - 91 %. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить не менее 95 % человек, гласят данные ВОЗ.

Всего, говорится в публикации, вирусное заболевание охватило 53 страны и также затронуло государства Центральной Азии.