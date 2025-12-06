3.76 BYN
В ФРГ нашли способ нарушить конституцию, ничего не нарушая
В ФРГ уже несколько лет грозятся запретить "Альтернативу для Германии": как только эта партия начинает демонстрировать резкий рост популярности, такой запрет начинают всерьез обсуждать в берлинских коридорах власти.
Судя по всему, наступило время практической реализации данных угроз. Рейтинги АдГ резко пошли в рост и достигли 26 %, то есть партия на 2-3 процента обходит даже правящие ХДС-ХСС и социал-демократов.
В земле Северный Рейн-Вестфалия "Альтернативу" уже фактически запретили: ее представители не могут больше баллотироваться на должности мэров. Министерство внутренних дел региона требует, чтобы кандидаты последние пять лет не состояли в экстремистских партиях, при этом АдГ внесена в перечень экстремистских партий, а значит ее представители не могут занимать выборные должности.
Похоже, власти Германии нашли выход: запретить партию нельзя (поскольку такой запрет отменит любой суд), а вот недопуск на выборы отменить невозможно (это компетенция МВД). Кажется, в Северном Рейн-Вестфалии нашли волшебный рецепт, как нарушить конституцию, формально не нарушая ее.