В ФРГ нашли способ нарушить конституцию, ничего не нарушая

В ФРГ уже несколько лет грозятся запретить "Альтернативу для Германии": как только эта партия начинает демонстрировать резкий рост популярности, такой запрет начинают всерьез обсуждать в берлинских коридорах власти.

Судя по всему, наступило время практической реализации данных угроз. Рейтинги АдГ резко пошли в рост и достигли 26 %, то есть партия на 2-3 процента обходит даже правящие ХДС-ХСС и социал-демократов.

В земле Северный Рейн-Вестфалия "Альтернативу" уже фактически запретили: ее представители не могут больше баллотироваться на должности мэров. Министерство внутренних дел региона требует, чтобы кандидаты последние пять лет не состояли в экстремистских партиях, при этом АдГ внесена в перечень экстремистских партий, а значит ее представители не могут занимать выборные должности.