В Гааге беспорядки с участием почти 300 человек переросли в столкновения с полицией

В Гааге массовые беспорядки с участием почти 300 человек переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию Omroep West.

По ее информации, 1 мая около 21:00 по местному времени в районе Схевенинген недалеко от пляжа собралась большая группа молодых людей, предположительно, для драки. Для разгона были привлечены полиция и спецназ, которым было оказано сопротивление. Молодые люди забрасывали правоохранителей "камнями, велосипедами и осколками стекла". По подсчетам полиции, в беспорядках приняли участие от 100 до 300 человек, волнения удалось подавить только к полуночи.