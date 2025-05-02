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В Гааге беспорядки с участием почти 300 человек переросли в столкновения с полицией
В Гааге беспорядки с участием почти 300 человек переросли в столкновения с полициейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Гааге массовые беспорядки с участием почти 300 человек переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию Omroep West.
По ее информации, 1 мая около 21:00 по местному времени в районе Схевенинген недалеко от пляжа собралась большая группа молодых людей, предположительно, для драки. Для разгона были привлечены полиция и спецназ, которым было оказано сопротивление. Молодые люди забрасывали правоохранителей "камнями, велосипедами и осколками стекла". По подсчетам полиции, в беспорядках приняли участие от 100 до 300 человек, волнения удалось подавить только к полуночи.
Как сообщили в правоохранительных органах, зачинщиков беспорядков пока не удалось задержать.