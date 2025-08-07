3.69 BYN
В Гане объявлен траур в связи с крушением вертолета, в результате которого погибли люди
Автор:Редакция news.by
По данным портала Africanews, власти Ганы объявили трехдневный национальный траур в связи с крушением вертолета, в результате которого погибли восемь человек, в том числе два министра. Об этом информирует ТАСС.
Как сообщается, во время траура все флаги на государственных учреждениях будут приспущены. Власти инициировали расследование причин крушения.
Катастрофа произошла 6 августа возле города Акрофуон. На борту находились восемь человек, включая министра обороны Эдварда Омане Боаму и министра окружающей среды, науки и технологий Ибрагима Мурталу Мухаммеда. Министры направлялись на место, где ведется незаконная добыча природных ресурсов.