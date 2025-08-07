В Гане объявлен траур в связи с крушением вертолета, в результате которого погибли люди news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2f617c-9e26-4eaf-8de1-90a54eb08439/conversions/bbc997bc-a802-4018-87f5-8a6e68a5bdd7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2f617c-9e26-4eaf-8de1-90a54eb08439/conversions/bbc997bc-a802-4018-87f5-8a6e68a5bdd7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2f617c-9e26-4eaf-8de1-90a54eb08439/conversions/bbc997bc-a802-4018-87f5-8a6e68a5bdd7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2f617c-9e26-4eaf-8de1-90a54eb08439/conversions/bbc997bc-a802-4018-87f5-8a6e68a5bdd7-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным портала Africanews, власти Ганы объявили трехдневный национальный траур в связи с крушением вертолета, в результате которого погибли восемь человек, в том числе два министра. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщается, во время траура все флаги на государственных учреждениях будут приспущены. Власти инициировали расследование причин крушения.