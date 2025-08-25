3.69 BYN
В Германии до 33 % первоклассников остаются на второй год обучения
В Германии хромает школьное образование. До 33 % первоклассников остаются на второй год и до 25 % учеников четвертых классов демонстрируют низкий уровень навыков чтения.
В издании Welt объясняют: основная причина кризиса - прием в первые классы значительного числа детей, для которых немецкий язык не является родным и которым они не владеют в достаточной степени.
А существующая практика повторного обучения проблему системно не решает, а лишь создает дополнительную финансовую нагрузку. Повторный год обучения обходится налогоплательщикам в 8,5 тыс. евро на одного ученика.
По данным Кельнского института экономических исследований, показатель по интеграции и учебным возможностям за 2025 год в Германии опустился почти на 44 пункта по сравнению с 2013 годом, а по качеству образования - почти на 30.