В Германии неизвестные сожгли машину депутата АдГ
Автор:Редакция news.by
В Германии разгорелся скандал политического характера. В Гамбурге неизвестные подожгли автомобиль семьи депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии".
Инцидент произошел прямо у его дома. Три стоящие рядом машины также загорелись и были уничтожены. Ответственность взяла на себя группировка "Антифа". Есть конкретные подозрения, что радикальная атака осуществлена по политическим мотивам на фоне стремительно растущего электорального успеха АдГ.
По последним опросам, партия опережает всех в рейтингах, а ее лидер Алис Вайдель вошла в топ-10 самых популярных политиков страны.