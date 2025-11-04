В Германии неизвестные сожгли машину депутата АдГ

В Германии разгорелся скандал политического характера. В Гамбурге неизвестные подожгли автомобиль семьи депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Инцидент произошел прямо у его дома. Три стоящие рядом машины также загорелись и были уничтожены. Ответственность взяла на себя группировка "Антифа". Есть конкретные подозрения, что радикальная атака осуществлена по политическим мотивам на фоне стремительно растущего электорального успеха АдГ.