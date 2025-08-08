В Германии обсуждают введение налога на солнце - светит не для всех одинаково

В Германии активно обсуждают введение "налога на солнце". Выяснилось, что оно светит одинаково не для всех.



Обложить сборами планируется в первую очередь обладателей фотоэлектрических систем или простыми словами - солнечных батарей. Их нынешние или потенциальные обладатели будут обязаны платить за доступ и непременное обслуживание подобных сетей.



Планируемое нововведение вызывает опасения относительно выгоды использования фотоэлектрических систем, что грозит массовым отказом от использования технологии простыми гражданами.