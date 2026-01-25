В Германии опубликовано статистическое исследование, которое позволяет оценить катастрофическое влияние бюрократии на экономическую ситуацию в стране. По самым осторожным оценкам, взаимодействие с чиновниками ежегодно требует от частных компаний дополнительных расходов в сумме около 60 млрд евро. Объем упущенной выгоды из-за бюрократии составляет не менее 150 миллиардов евро в год.



Ярким свидетельством этого бедствия являются проблемы немецкого автопрома. В минувшем году хуже всего дела обстояли у Porsche: падение продаж составило 9 %. У Audi они рухнули на 3 %, у Mercedes - на 9, и даже объемы реализации Volkswagen снизились на полпроцента. Оппозиция считает это прямым следствием того, что бюрократия выбрала Украину идеальным инструментом освоения средств через мутные схемы.

Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии": "Мы отправили в Украину более 70 млрд евро и поставляли им оружие. Мерц намекал на возможность отправки немецких солдат. Как можно так забывать историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России? Как мы можем поступить так? Как немецкое федеральное правительство может согласиться на подобное? Мы требуем возврата этих миллиардов, а также обеспечить ремонт "Северного потока".