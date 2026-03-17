В Германии ожидается неделя забастовок

Германию ждет неделя забастовок. 18 марта работу остановит аэропорт Берлин-Бранденбург. Перебои затронут порядка 450 рейсов и около 57 тысяч пассажиров.

Причина в том, что сотрудникам согласны повышать доход лишь на 1-1,5 % ежегодно с 2026 по 2028 год. С учетом роста цен это значительная потеря реальной зарплаты.

А в четверг, 19 марта, автобусы и поезда встанут в Баварии, Северном Рейне и Гамбурге. Также могут присоединиться Бремен и Гессен. Требования те же, что и раньше: сокращение рабочей недели и смен, повышение зарплат и увеличение надбавок за труд в выходные и праздники.