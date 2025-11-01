3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Германии признали кризисное положение в экономике
Экономика ФРГ нуждается в срочном реформировании. Об этом заявила глава немецкого Минэкономики Катeрина Райхе.
По ее словам, проблемы сегодняшней Германии - засилье бюрократии, дорогая энергия и высокие налоги.
Райхе считает, что экономика страны не выдерживает конкуренции на международном рынке. При этом выстроено социальное государство, которое в нынешних своих масштабах является бременем для рабочих мест и стоимости труда. Райхе также призвала немецкие компании расширять цепочки поставок, чтобы избежать односторонней зависимости от Китая.
На этом фоне вниз летит рейтинг канцлера Фридриха Мерца. Его работой сегодня недовольны 72 % жителей страны - это самый низкий показатель с момента вступления в должность. В рейтинге популярности политиков Bild Мерц за неделю слетел с 13-го на предпоследнее 19-е место. Примечательно, что в десятку лидеров вошла сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, поднявшаяся на 9-е место с рейтингом 37,7 %.