В Германии признали кризисное положение в экономике

Экономика ФРГ нуждается в срочном реформировании. Об этом заявила глава немецкого Минэкономики Катeрина Райхе.

По ее словам, проблемы сегодняшней Германии - засилье бюрократии, дорогая энергия и высокие налоги.

Райхе считает, что экономика страны не выдерживает конкуренции на международном рынке. При этом выстроено социальное государство, которое в нынешних своих масштабах является бременем для рабочих мест и стоимости труда. Райхе также призвала немецкие компании расширять цепочки поставок, чтобы избежать односторонней зависимости от Китая.