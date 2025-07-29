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В Германии призывают отказаться от пособий украинцам
Автор:Редакция news.by
В Германии призвали прекратить выплаты украинским беженцам. Особенно тем, которые не проходят службу в ВСУ призывного возраста и не трудоустроены на территории Германии.
В настоящее время 151 тыс. украинцев получают данные выплаты. Ежегодные расходы немецкого бюджета на эти пособия составляют 1,3 млрд евро.
Недавно Эстония приняла решение об отмене компенсаций затрат на аренду жилья для украинцев.