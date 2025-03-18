В Германии рассказали, к чему готовится ЕС на фоне разговора Путина и Трампа

Европа выразила обеспокоенность в ожидании телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на Bild в статье с заголовком "Вся Европа трепещет в преддверии этого звонка".

"Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что в Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российская армия еще не контролирует.

В свою очередь, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы.

Кроме того, Франция и Британия готовятся к худшему сценарию, пишет Bild.

18 марта пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскую времени. Он подчеркнул, что лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным.

Американский президент заявлял, что намерен в беседе с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.