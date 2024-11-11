В Германии цены на электроэнергию резко выросли из-за низкого уровня ветрогенерации

В Германии подскочили цены на электричество из-за низкого уровня ветрогенерации и повышенного спроса. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство Bloomberg.

По данным агентства, внутридневные цены на электроэнергию в Германии сегодня поднялись выше аукционных ставок вторника и находились на уровне 606,92 евро за мегаватт-час в полдень. При этом прогнозируется, что спрос по всей стране будет на 12 гигаватт выше, чем ожидалось ранее, поскольку резкое похолодание сохранится до субботы.

Также отмечается, что ветровая генерация энергии в Германии увеличится только в выходные. "Немецкая ветрогенерация даже ниже и без того низких прогнозируемых уровней", - сказала ведущий аналитик по энергетике в Energy Aspects Ltd Сабрина Кернбихлер.

По данным Epex Spot SE, 10 декабря цены на электроэнергию на сутки вперед в Германии подскочили до 266,54 евро за мегаватт-час, что стало самым высоким показателем с декабря 2022 года, если не считать скачка цен в июне, вызванного сбоем в работе IT-систем.