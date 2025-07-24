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В Германии выступают за усиление контроля в аэропортах для предотвращения нелегальной миграции
Профсоюз федеральной полиции ФРГ выступил за усиление контроля в аэропортах в целях предотвращения нелегальной миграции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Представители организации считают недостаточным количество проводимых в аэропортах проверок. "Федеральная полиция контролирует мосты через реки, автомагистрали и сельские дороги на внутренних границах с Польшей и Австрией", - заявил глава профсоюза Андреас Росскопф. Он отметил, что на границе страны для контроля за въездом нелегальных мигрантов и лиц, ищущих защиты, задействованы значительные силы полиции. "В то же время в аэропортах наблюдается дефицит", - подчеркнул Росскопф, назвав это абсурдом.
По его мнению, немецкой полиции необходимо "больше полномочий для контроля и пресечения так называемой вторичной миграции".
В текущем году несколько тысяч мигрантов, которые уже получили статус беженцев в Греции, направились в Германию и вновь подали ходатайство о предоставлении убежища. Как сообщило МВД ФРГ, в период с января по май этого года в Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев обратились за защитой в общей сложности около 8 тыс. человек, несмотря на полученный в Греции статус. В 2024 году количество таких обращений превысило 26 тыс. Многие из признанных беженцев прибывают из Греции в Германию на самолете.
В рамках так называемой вторичной миграции лицам, получившим статус беженцев, разрешено свободно выезжать в другую страну ЕС на срок до 90 дней в течение шести месяцев в соответствии с правилами Шенгенского соглашения. Однако им не разрешено подавать повторное заявление о предоставлении убежища в другой стране Евросоюза.