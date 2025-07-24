В Германии выступают за усиление контроля в аэропортах для предотвращения нелегальной миграции

Немецкие полицейские охраняют город news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87130c9a-e54c-4f5c-9aab-0ce22fac3447/conversions/7b95943f-2fd1-4bb0-98ef-78a3cb6ac563-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87130c9a-e54c-4f5c-9aab-0ce22fac3447/conversions/7b95943f-2fd1-4bb0-98ef-78a3cb6ac563-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87130c9a-e54c-4f5c-9aab-0ce22fac3447/conversions/7b95943f-2fd1-4bb0-98ef-78a3cb6ac563-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87130c9a-e54c-4f5c-9aab-0ce22fac3447/conversions/7b95943f-2fd1-4bb0-98ef-78a3cb6ac563-xl-___webp_1920.webp 1920w

Профсоюз федеральной полиции ФРГ выступил за усиление контроля в аэропортах в целях предотвращения нелегальной миграции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Представители организации считают недостаточным количество проводимых в аэропортах проверок. "Федеральная полиция контролирует мосты через реки, автомагистрали и сельские дороги на внутренних границах с Польшей и Австрией", - заявил глава профсоюза Андреас Росскопф. Он отметил, что на границе страны для контроля за въездом нелегальных мигрантов и лиц, ищущих защиты, задействованы значительные силы полиции. "В то же время в аэропортах наблюдается дефицит", - подчеркнул Росскопф, назвав это абсурдом.

По его мнению, немецкой полиции необходимо "больше полномочий для контроля и пресечения так называемой вторичной миграции".

В текущем году несколько тысяч мигрантов, которые уже получили статус беженцев в Греции, направились в Германию и вновь подали ходатайство о предоставлении убежища. Как сообщило МВД ФРГ, в период с января по май этого года в Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев обратились за защитой в общей сложности около 8 тыс. человек, несмотря на полученный в Греции статус. В 2024 году количество таких обращений превысило 26 тыс. Многие из признанных беженцев прибывают из Греции в Германию на самолете.