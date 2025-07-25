Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлеваются на очередные 90 суток.

Зеленский подписал соответствующий закон, причем уже в 16-й раз с 2022 года. Из-за этого в стране не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Зеленский. Ведь его президентские полномочия официально истекли 20 мая прошлого года.