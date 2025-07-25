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Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине снова продлеваются на 90 суток
Автор:Редакция news.by
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлеваются на очередные 90 суток.
Зеленский подписал соответствующий закон, причем уже в 16-й раз с 2022 года. Из-за этого в стране не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Зеленский. Ведь его президентские полномочия официально истекли 20 мая прошлого года.
В прошлый раз (15 апреля), он инициировал продление режимов заранее - за месяц до окончания сроков. Так же поступил и сейчас.
Тем временем в связи с нежеланием украинцев идти на военную службу правительство Украины хочет повысить зарплаты военным. Поэтому Зеленский вновь будет просить деньги у Европы, пишет Bloomberg.