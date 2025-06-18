В Германии закрывается химический завод INEOS Phenol

Очередная жертва близорукой политики ЕС - британский химический гигант INEOS Phenol закрывает завод в Германии.

Компания является мировым лидером по выпуску фенола и ацетона, но из-за высоких цен на электроэнергию утрачивает позиции на рынке. Также негативную роль сыграла жесткая фискальная политика ЕС в плане выбросов углекислого газа.

Как заявили в руководстве INEOS, это делает производство в Европе уязвимым на фоне роста импорта из Китая и избытка предложения на глобальном рынке.