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В Германии закрывается химический завод INEOS Phenol

Очередная жертва близорукой политики ЕС - британский химический гигант INEOS Phenol закрывает завод в Германии.

Компания является мировым лидером по выпуску фенола и ацетона, но из-за высоких цен на электроэнергию утрачивает позиции на рынке. Также негативную роль сыграла жесткая фискальная политика ЕС в плане выбросов углекислого газа.

Как заявили в руководстве INEOS, это делает производство в Европе уязвимым на фоне роста импорта из Китая и избытка предложения на глобальном рынке.

Закрыть собираются завод в Гладбеке, на котором занято 279 сотрудников. Предприятие обеспечивает работой свыше 1,5 тыс. человек в смежных отраслях.

ГерманияпромышленностьINEOS Phenol