В Грузии открыл двери для покупателей уже восьмой магазин белорусских продуктов

В Тбилиси открыл двери для покупателей уже восьмой магазин сети белорусских продуктов Belmart.

В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.

Ассортимент магазина широкий - молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, мукомольная продукции, чай, мед, кофе. Всего тут представлены товары 35 ведущих предприятий - это "Молочный мир", "Беллакт", "Спартак", продукция Пинского и Брестского мясокомбинатов.

Сейчас в Грузии работает 31 магазин трех сетей магазинов белорусских продуктов. До конца 2025 года планируется открытие новых.

