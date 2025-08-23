3.70 BYN
В Грузии открыл двери для покупателей уже восьмой магазин белорусских продуктов
Автор:Редакция news.by
В Тбилиси открыл двери для покупателей уже восьмой магазин сети белорусских продуктов Belmart.
В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.
Ассортимент магазина широкий - молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, мукомольная продукции, чай, мед, кофе. Всего тут представлены товары 35 ведущих предприятий - это "Молочный мир", "Беллакт", "Спартак", продукция Пинского и Брестского мясокомбинатов.
Сейчас в Грузии работает 31 магазин трех сетей магазинов белорусских продуктов. До конца 2025 года планируется открытие новых.