В Грузии стартовали выборы в органы местного самоуправления. Будут избраны мэры и депутаты районных и городских собраний.

Премьер-министр страны Кобахидзе уже заявил, что радикальные политические силы проведут 4 октября массовые акции в городах страны. По словам премьера, цель таких выступлений - свержение законной власти и изменение конституционного строя страны. Кобахидзе предупредил, что наказания за насильственные преступления на сегодняшних акциях будут очень суровыми.