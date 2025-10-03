3.69 BYN
В Грузии стартовали выборы в органы местного самоуправления
Автор:Редакция news.by
В Грузии стартовали выборы в органы местного самоуправления. Будут избраны мэры и депутаты районных и городских собраний.
Премьер-министр страны Кобахидзе уже заявил, что радикальные политические силы проведут 4 октября массовые акции в городах страны. По словам премьера, цель таких выступлений - свержение законной власти и изменение конституционного строя страны. Кобахидзе предупредил, что наказания за насильственные преступления на сегодняшних акциях будут очень суровыми.
Всю последнюю неделю центральную площадь Тбилиси использовали в качестве места встречи оппозиции: сейчас власти убирают там все, что может служить материалом для баррикад и оружием для нападения на полицию.