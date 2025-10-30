3.71 BYN
В Иерусалиме ортодоксы выступают против обязательной службы в армии
Автор:Редакция news.by
В Иерусалиме 30 октября проходит крупнейшая акция протеста ортодоксов за последние годы: они выступают против обязательной службы в армии. Перекрыты дороги и вокзалы. Центральные улицы столицы заблокированы, движение ограничено.
Религиозные лидеры мобилизовали сторонников, утверждая, что армия угрожает духовной идентичности молодежи. В городе повсеместно беспорядки. Журналистов забрасывают мусором.
Полиция и спецподразделения приведены в полную готовность, предупреждают о риске усиления беспорядков и призывают граждан избегать поездок в столицу. Школы и детсады переведены на дистанционный режим.