В Иерусалиме ортодоксы выступают против обязательной службы в армии

В Иерусалиме 30 октября проходит крупнейшая акция протеста ортодоксов за последние годы: они выступают против обязательной службы в армии. Перекрыты дороги и вокзалы. Центральные улицы столицы заблокированы, движение ограничено.



Религиозные лидеры мобилизовали сторонников, утверждая, что армия угрожает духовной идентичности молодежи. В городе повсеместно беспорядки. Журналистов забрасывают мусором.