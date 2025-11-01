В Индии в давке у храма погибли 10 человек

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

По меньшей мере 10 человек погибли в давке у храма Венкатешвара в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Hindustan Times.

По данным местных властей, причиной давки стала переполненность храма. Прибывшая на место происшествия полиция взяла ситуацию под контроль, сообщили официальные лица.

Несколько десятков человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.