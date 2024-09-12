В Иране объявили пятидневный траур после гибели в результате израильского удара генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы, пишет ТАСС.

"Правительство Исламской Республики Иран осуждает преступное и жестокое нападение", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Отмечается, что с 29 сентября по всей стране объявляется общенациональный пятидневный траур.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу был отдан из Соединенных Штатов Америки. "Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность", - сказал он.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что Насралла был убит 27 сентября в результате авиаудара Израиля. Удар был совершен в момент проведения совещания руководства "Хезболлах". Как информировал телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские источники, при атаке на штаб "Хезболлах" применялись мощные авиабомбы для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, на которое был совершен воздушный рейд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен резкой эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа и призывает к прекращению боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Этот цикл насилия должен прекратиться немедленно и все стороны должны отступить от края пропасти. Народы Ливана, Израиля и всего региона не могут позволить себе полномасштабную войну. Он призывает стороны вновь подтвердить свою приверженность полному выполнению резолюции Совета Безопасности 1701 (2006) и незамедлительно вернуться к прекращению боевых действий", - подчеркнул он.