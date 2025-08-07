3.69 BYN
В Иране опровергли информацию о возобновлении переговоров с США
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг слухи о том, что США и Иран договорились о месте и времени возобновления переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом пишет ТАСС.
"В течение последних трех-четырех недель неоднократно публиковались фейковые новости, всегда доказывалась их недостоверность. Некоторые из этих новостей носят провокационный характер", - сказал он в эфире радио Goftogoo.
По словам Багаи, процесс обмена сообщениями между двумя странами продолжается. "Всегда существовал четкий вариант для дипломатии через представительства, защищающие интересы двух стран [посольство Швейцарии в Тегеране и посольство Пакистана в Вашингтоне]", - отметил иранский дипломат.
4 августа Багаи отверг возможность проведения прямых переговоров с США по иранскому ядерному досье.
Пять раундов непрямых переговоров Ирана с США по ядерному досье при посредничестве Омана завершились в 2025 году безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.