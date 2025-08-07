В Иране опровергли информацию о возобновлении переговоров с США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-xl-___webp_1920.webp 1920w

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг слухи о том, что США и Иран договорились о месте и времени возобновления переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом пишет ТАСС.

"В течение последних трех-четырех недель неоднократно публиковались фейковые новости, всегда доказывалась их недостоверность. Некоторые из этих новостей носят провокационный характер", - сказал он в эфире радио Goftogoo.

По словам Багаи, процесс обмена сообщениями между двумя странами продолжается. "Всегда существовал четкий вариант для дипломатии через представительства, защищающие интересы двух стран [посольство Швейцарии в Тегеране и посольство Пакистана в Вашингтоне]", - отметил иранский дипломат.

4 августа Багаи отверг возможность проведения прямых переговоров с США по иранскому ядерному досье.