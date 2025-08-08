Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Иране поезд сошел с рельсов - 30 пассажиров получили травмы

Поезд Тегеран - Керман сошел с рельсов на востоке Ирана, в результате чего пострадали 30 человек, пишет БЕЛТА со ссылкой на организацию по спасательным операциями и оказанию чрезвычайной помощи Иранского общества Красного Креста и Полумесяца Бабак Махмуди.

Всего в поезде на момент происшествия находились 450 пассажиров.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые оказали помощь пострадавшим. Ведутся работы по восстановлению железнодорожного сообщения.

Фото: БЕЛТА.

