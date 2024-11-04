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В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие

Иран сотрясло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Подземные толчки зафиксировали недалеко на севере страны. Пострадали не менее 9 человек. У них нетяжелые травмы.

Также сообщается, что в результате землетрясения пропал свет и интернет у части абонентов.

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