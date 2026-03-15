В Иране заявили о готовности защищать страну до последнего
Тегеран не видит необходимости в переговорах с Вашингтоном и не просил США о прекращении огня. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана. Аббас Аракчи подчеркнул готовность страны защищаться столько, сколько потребуется. По его словам, Иран наносит удары исключительно по военным объектам США.
Иран ведет переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
Министр также сообщил, что республика обсуждает с рядом государств вопросы обеспечения безопасного прохода их судов через Ормузский пролив.
Тем временем коалиция, которая, по словам Трампа, должна была обеспечить безопасность для танкеров, проходящих через пролив, похоже, так и не начнет свою операцию. Сразу несколько стран заявили, что не намерены участвовать в этой авантюре.
Среди отказников - Британия, Германия, Япония, Австралия и Норвегия. Дело дошло до того, что хозяин Белого дома начал угрожать развалом НАТО, а в итоге и вовсе заявил, что Вашингтону, возможно, вообще не следует заниматься вопросом обеспечения судоходства в Ормузском проливе, так как США обеспечены собственными нефтью и газом.