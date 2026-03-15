В Иране заявили о готовности защищать страну до последнего

Тегеран не видит необходимости в переговорах с Вашингтоном и не просил США о прекращении огня. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана. Аббас Аракчи подчеркнул готовность страны защищаться столько, сколько потребуется. По его словам, Иран наносит удары исключительно по военным объектам США.

Тем временем коалиция, которая, по словам Трампа, должна была обеспечить безопасность для танкеров, проходящих через пролив, похоже, так и не начнет свою операцию. Сразу несколько стран заявили, что не намерены участвовать в этой авантюре.



Среди отказников - Британия, Германия, Япония, Австралия и Норвегия. Дело дошло до того, что хозяин Белого дома начал угрожать развалом НАТО, а в итоге и вовсе заявил, что Вашингтону, возможно, вообще не следует заниматься вопросом обеспечения судоходства в Ормузском проливе, так как США обеспечены собственными нефтью и газом.