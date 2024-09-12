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В Иране заявили о причастности США к убийству Насраллы

Приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" был отдан из США. Об этом заявил президент Ирана.

Масуд Пезешкиан подчеркнул: американцы никогда не смогут снять с себя эту ответственность.

Осудил совершенную Израилем ликвидацию Хасана Насраллы и МИД России. "Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении ведомства.

Москва призвала Израиль незамедлительно прекратить боевые действия, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования.

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