В Иране заявили о причастности США к убийству Насраллы

Приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" был отдан из США. Об этом заявил президент Ирана.

Масуд Пезешкиан подчеркнул: американцы никогда не смогут снять с себя эту ответственность.

Осудил совершенную Израилем ликвидацию Хасана Насраллы и МИД России. "Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении ведомства.