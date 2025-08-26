3.69 BYN
В Испании 48 человек задержаны по подозрению в поджогах лесов
В Испании с 1 июня по подозрению в поджогах лесов задержали по меньшей мере 48 человек, сообщает агентство Europa Press с ссылкой на МВД страны. Об этом пишет БЕЛТА.
Как минимум 48 человек задержаны по подозрению в причастности к поджогам в Испании, в нескольких регионов которой продолжают бушевать лесные пожары. Отмечается, что в целом расследование идет в отношении 134 человек.
Как указывает агентство, правительство Испании на заседании 26 августа объявило чрезвычайную ситуацию в пострадавших от пожаров регионах. Согласно последним данным, площадь распространения лесных пожаров в стране с начала года превысила 410 тыс. га, что почти в десять раз больше, чем за весь прошлый год.
Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что ситуация с пожарами в стране остается сложной. Из-за распространяющегося огня тысячи людей в нескольких регионах Испании вынуждены были покинуть свои дома.
Площадь лесных пожаров на территории стран Евросоюза уже превысила рекордную отметку в 1 млн га, что больше площади Кипра. Лесные пожары в текущем году стали самыми разрушительными для ЕС как минимум с 2006 года. Главными факторами, которые способствовали масштабному распространению огня стали экстремальная жара и засуха. В августе в Европе были зафиксированы десятки температурных рекордов, местами дневные значения достигали плюс 45 градусов