В Испании с начала лета по подозрению в поджоге лесов арестовано 27 человек

В Испании с начала лета арестовано 27 человек по подозрению в разжигании природных пожаров, еще 92 - под следствием.

По стране бушует 20 лесных пожаров. Огонь уничтожает деревни и леса, тысячи людей вынуждены покидать дома, а спасатели с трудом сражаются с пламенем. Три человека погибли, среди них два добровольца, участвовавших в тушении. Особенно пострадали регионы Кастилия и Леон, Галисия и Валенсия. С начала года в Испании выгорело более 148 тыс. гектаров.