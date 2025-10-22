В Испании задержаны семеро подозреваемых в краже стульев из ресторанов на 60 тыс. евро

Полиция Испании арестовала семерых подозреваемых в серии краж - всего за два месяца они украли свыше 1100 стульев из заведений Мадрида и одного близлежащего муниципалитета, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Euronews.

По информации полиции, преступная группировка из шести мужчин и одной женщины работала по ночам, воруя стулья, которые были сложены на открытых террасах, пока рестораны были закрыты.

По меньшей мере 18 различных заведений пострадали от краж. Ориентировочная стоимость украденных стульев, по данным властей, составляет около 60 тыс. евро.

Как сообщили в полиции, подозреваемые, которым предъявлены обвинения в краже и участии в преступной организации, перепродавали стулья не только в Испании, но также в Марокко и Румынии.