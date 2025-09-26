3.64 BYN
В Италии бастуют работники авиаотрасли
Автор:Редакция news.by
26 сентября в Италии проходит забастовка работников авиаотрасли. Участники акции заблокировали въезд в грузовой терминал миланского аэропорта Мальпенса.
Как заявили профсоюзы, основная причина протеста - проблемы с контрактами. Число пассажирских и грузовых перевозок растет, при этом эксплуатация сотрудников усиливается, а заработная плата и права рабочих урезаются.
Протестуют также против сотрудничества с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Кроме того, от итальянского правительства трудящиеся потребовали отказа от увеличения военных расходов.